Personal docente y administrativo cierran escuela secundaria, en Veracruz Puerto

Personal docente y administrativo de la Escuela de la Escuela Secundaria Federal número 1 "José Azueta", tomaron las instalaciones del plantel por lo cual no hubo regreso a clases este lunes 29 de agosto.Los trabajadores denuncian casos de hostigamiento y acoso laboral, además de abuso de autoridad violentando sus derechos sindicales, cansados de esta situación decidieron manifestarse y cerrar el acceso de los alumnos.Señalan a la directora del plantel, Laura Vanessa Martínez Alvarado de incurrir es intimidación psicológica y discriminación.“Viola nuestros derechos laborales, sindicales, nos intimida psicológicamente. Tenemos este tipo de agresión, agresión emocional, el autoestima de los compañeros. Ya no quieren venir ni a la escuela, además que discrimina a las personas”, dijo Guillermo Morales Morales, docente.Además de los conflictos con el personal, la señalan de omisión al no responder las demandas de la sociedad de padres de familia y no se ha cumplido con la reparación de las instalaciones.El problema más grande es que no se ha sanitizado la escuela y no se han reparado los aires acondicionados y ventiladores.Piden ayuda a las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), porque esta problemática ya se hizo llegar a la Delegación de la SEV pero no hay respuesta.