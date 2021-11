Personal médico denuncia maltrato en Centro de Salud de Xalapa

Personal médico, de enfermería, odontología, nutrición y administrativo del Centro de Salud "Miguel Alemán", en Xalapa, denunció malos tratos y prepotencia de su administradora, Carolina Sonk Rodríguez.En entrevista vía telefónica, David Reyes, representante de la Sección 26 del Sindicato Único Estatal de Trabajadores y Profesionales (SUETYPS), señaló que tras la protesta se determinó sostener un diálogo el próximo lunes entre las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria V y de la Secretaría de Salud (SS)."Son actitudes prepotentes, de tronar los dedos, de pedir las cosas de mal modo, incluso negar ciertos tipos de permisos a los trabajadores", comentó al añadir que también les cambiaron el horario de trabajo en el turno matutino de 8:00 horas a 15:30 horas, por instrucciones de la Contraloría."Antes se estaba llevando de 7:00 horas a 14:30 horas y la mayor preocupación aquí son los pacientes que ya están habituados y acostumbrados a la atención desde temprano, aquí son las vacunas y pacientes crónicos que tienen que llevar esa atención desde muy temprano", manifestó.Reyes detalló que en ese ambulatorio reciben pacientes con hipertensión y diabetes y a los trabajadores sanitarios les interesa que la atención se siga llevando desde las 7:00 horas.Comentó que la actitud de la administradora se viene presentando desde que inició la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020 y aunque se levantaron oficios por parte de los empleados del Centro de Salud, no hubo una respuesta a los mismos."Se levantaba el papel pero no había una respuesta, entonces es por eso que los compañeros al no haber una respuesta ya se sintieron rebasados por la situación, fue lo último que pudieron decidir para ser escuchados, es personal médico, enfermeras, odontólogos, nutriólogos y administrativo", abundó el líder sindical.Por su parte, uno de los manifestantes, el médico Hugo Reyes, reiteró que la protesta se debió a los malos tratos hacia el personal, la prepotencia de las autoridades del ambulatorio y falta de medicamentos para los ciudadanos que acuden por atención allí."No tenemos lo suficiente, ni lo necesario para poder ofrecer la atención. Se ha ido coaccionando nuestro trabajo a raíz de un autoritarismo, cambios de horario que de la noche a la mañana que han perjudicado al personal paciente, ya que estábamos iniciando a las 7:00 horas y ahora estamos iniciando a las 8:00 horas", aseguró.El galeno reiteró que él y sus compañeros exigen que le den solución a las peticiones, porque no tolerarán que se les siga, según él, irrespetando por parte de la administradora del Centro de Salud.