Personal médico no vacunado carga con el riesgo de ser contagiado por COVID

Personal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (SNTSS) protestó en la Clínica 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para demandar su derecho a la vacunación contra el Coronavirus.



Al respecto, el secretario general de la Sección IX-Veracruz Norte del SNTSS, José Martín Sosa, explicó que al menos 6 mil de los 14 mil trabajadores de la delegación, carecen de la protección del biológico contra el Covid.



“Exigimos y pedimos respetuosamente al Gobierno Federal y Estatal que volteen a ver a los trabajadores del Seguro Social, nos urgen y exigimos que seamos vacunados”.



Y es que todos cargan con el riesgo de ser contagiados por el COVID, debido a su labor en la primera o segunda línea de combate a la enfermedad.



“No podemos confiarnos y con la vacuna se garantizaría mejor la protección a los trabajadores”.



Ante la convocatoria de trabajadores de los Servicios de Salud, para demandar la aplicación de la vacuna, José Martín Sosa enfatizó que el Sindicato no colaborará con estas acciones de médicos de práctica pública y particular.



“Nosotros no vamos a asistir a esta manifestación porque no es nuestra indicación nacional y desde nuestra trinchera seguiremos realizando de manera pacífica la presión para que sean vacunados los trabajadores”.