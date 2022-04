Personas con discapacidad de Xalapa presentan sus peticiones en Cabildo Ciudadano

La creación del Instituto Municipal para la Atención de las Personas con Discapacidad, el mejoramiento de las banquetas y pasos peatonales en el centro de la ciudad y los cruces ferroviarios, inclusión en el deporte, espacios aptos para personas pequeñas en negocios y mayor compromiso de las autoridades municipales con este sector de la población, fueron algunas de las exigencias que asociaciones y personas con alguna condición física, visual o invisible plantearon en la primera sesión abierta de Cabildo.En la plenaria, que fue agendada para las 10:00 horas pero que empezó con media hora de retraso; los ciudadanos inscritos para realizar sus propuestas a los ediles cuestionaron que ayer miércoles se les haya citado a una reunión con los integrantes de la Comisión Especial para la Atención de Personas con Discapacidad, a la que no asistió ninguno de sus integrantes y únicamente fueron atendidos por el esposo de la regidora, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez.En primero en intervenir fue Jorge Pascual Llera Bello, quien pidió que se revisaran las vías del tren, que a su decir no sólo afectan la movilidad de personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida; también a cualquier persona que decida cruzarlas a pie."Como propuesta y solución propongo emparejar el espacio peatonal para evitar accidentes o bien construir rampas para las personas en sillas de ruedas o con alguna discapacidad", indicó el xalapeño.Entre tanto, Cristóbal Daniel Arana Lagunas planteó que en los centros escolares se coloquen señalamientos de protección de los estudiantes con movilidad reducida."Se propone que sean detectables las rutas de acceso a todos los centros escolares y en todos los niveles y que se aplique el señalamiento vertical y horizontal que se corresponde, haciendo énfasis en las marcas en el pavimento y pasos peatonales para la protección de los escolares", pidió.Seguidamente y como persona de talla pequeña, Jacob Zayas García propuso que se instalen pasamanos acordes a quienes padecen esta condición (menos de 1.40 metros de estatura), así como escalones de menor altura, no sólo en edificios y espacios públicos, sino también en negocios."Consideramos que en el Reglamento de Comercio se podría agregar un artículo o anexar un tema que pueda ser por Ley y cuando se abra un comercio o los que ya están establecidos se pueda implementar una escalera, un mueble, un simple escalón, a nosotros nos ayudaría muchísimo", destacó.Otro de los participantes fue Karina Martínez Vera, quien criticó la falta de prioridad e interés del tema de la inclusión por parte de las autoridades Municipal y es que mencionó que mientras en la instalación del Concejo Municipal de Turismo estuvieron varios regidores, mientras que en la reunión a la que fueron citados, ninguno asistió."Es momento de alzar la voz y de atender", puntualizó al exponer que en el Reglamento de la Dirección de Desarrollo Social se contemplen acciones en favor de los animales pero nada en favor de las personas discapacitadas. "Exigimos honestidad y dejar atrás esas prácticas de simulación".Mayra Escribano Gómez también intervino en la sesión de Cabildo Abierto para criticar que en las convocatorias a los foros o estas sesiones sea "complicado" poder registrarse para participar, a pesar de que tienen mucho que proponer como la creación del Instituto Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad."Es un órgano que integraría muchas de las iniciativas y trascendería más allá de un sólo gobierno, más allá de una sola perspectiva de trabajo, invitamos a que se tenga en consideración a que el registro para las personas para acudir y participar no se vio favorecido, hubo que hacer varios trámites", cuestionó.Por otro lado, Germán Ortega Domínguez exigió que el Gobierno sea inclusivo, al tiempo que se preguntó si es "muy difícil" que las autoridades planeen el desarrollo de obras públicas que contemplen espacios actos para la circulación de las personas con discapacidad."Para los adultos mayores que están en condición de discapacidad o de dependencia, sería de mucha ayuda todas estas acciones que puedan implementar (...) El alcalde Ricardo Ahued nos dijo que quería trabajar de manera conjunta y eso queremos ver", comentó ante el cuerpo edilicio, funcionarios municipales y demás asistentes.Alba de Jesús Vázquez Torres pidió que desde el Instituto Municipal para la Atención de las Personas con Discapacidad se debe promover la empatía hacia estos individuos, pues dijo que desde la escuela están sometidos a burlas o señalamientos."Empezar desde el nivel escolar básico para que los niños empiecen a ser empáticos y que incluyan a sus compañeros y que en las mismas escuelas los acepten porque a veces ni lo hacen", lamentó.Rosa Iliana Viñas Oliva, quien confesó padecer una discapacidad invisible (tumor cerebral detrás del oído derecho que le provoca vértigo), dijo que este tipo de condiciones en las que se incluyen también al lupus, esclerosis, artritis, depresión, ansiedad, les impide acceder al mercado laboral pues siempre les niegan la contratación, por lo que propuso que se cree una bolsa de trabajo para personas como ella."En los centros de trabajo o dependencias estás discapacidades no cuentan con una discapacidad, por lo que muchas veces se ven obligadas a trabajar aun teniendo la enfermedad activa, por lo que proponemos hacer un registro donde podamos inscribirnos y hacer una bolsa de trabajo", manifestó.Aaron Madrigal Alcocer dijo que en el Ayuntamiento hay 40 personas con alguna condición de discapacidad, por lo que pidió que se cree un área que brinde atención a este sector poblacional, dirigido por ellos.Además, pidió que haya un transporte colectivo adecuado porque cuando se trata de grandes distancias, deben pagar taxis costosos para el traslado; que se adecuen las banquetas a las sillas de ruedas, aparatos auxiliares adecuados y la inclusión en el deporte y la educación.Finalmente, Diego Lazcano, quien padece de visión reducida y se dedica al deporte de alto rendimiento, planteó la reparación de los cruces peatonales en el centro de la ciudad y las aceras que hay en esta zona porque no siempre les permiten moverse con seguridad."En el parque Juárez por donde transito para tomar mi transporte me llevo con la sorpresa de que hay una feria, no la percibo y sufro un golpe por una cuerda que sujeta uno de los estantes y es algo que cualquier persona puede sufrir un accidente", abundó.