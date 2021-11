Personas con discapacidad reclaman oportunidad para acceder al mercado laboral

En nombre del movimiento de personas con discapacidad de Veracruz, Amada Sánchez Flores pidió a las autoridades gubernamentales poner atención a la situación de falta de acceso al empleo que perjudica a los integrantes de esta comunidad vulnerable y que los orilla a carecer de recursos para poder sustentarse.En conferencia de prensa, indicó que no buscan que les den “el pescado”, sino que los enseñen a pescar (aprender a hacer algo), porque hay personas que tienen la capacidad de desempeñar ciertos trabajos pero las empresas no quieren contratarlos.“A mí dame un empleo de lo que yo sé hacer para que yo pueda sustentarme. A mí no me des una despensa o un trabajo ahí, muchas empresas que no quieren dar trabajos porque tienes una limitante, eso no es, tenemos que tener más sensibilidad y nosotros demostrar la capacidad que tenemos”, expuso.Y es que Sánchez Flores reiteró que un bolsa con productos sólo les alcanzan para tres o cuatro días, lo cual no resuelve la problemática de acceso a recursos económicos para poder vivir sin depender de ayudas.Con el lanzamiento de este movimiento, pidió a las empresas y autoridades que les den el impulso que requieren, señalando que en ocasiones no saben ante qué instancias acudir.“Queremos hacer el llamado a la Legislatura que ahora está entrando y que van a venir que también ayuden. El Gobernador ya tiene conocimiento que exista la Ley 822 pero nada más está ahí, no está desarrollada y lo que queremos es que nosotros tengamos esos derechos que hemos perdido: derecho a trabajar, a la salud, porque sí lo sabemos hacer”, insistió.Por otro lado, cuestionó que los tengan “dando vueltas y vueltas” para poder registrarse para recibir una pensión por discapacidad.“Tiene dos años y me volvieron a escribir hace unos meses y no me han dado la pensión, nos traen a las vueltas porque vivimos en zonas residenciales. Queremos hacer ese llamado porque no nada más somos nosotros, hay muchos compañeros que no reciben el apoyo y se supone que tiene que ser parejo”, señaló.Amada Sánchez Flores dijo que son más compañeros suyos los que no reciben el beneficio, a los que sí lo reciben, indicando que la carencia de recursos fue lo que impidió que otros afectados acudieran a la Capital a hacer el reclamo.“Algunos no pueden andar en carro, se tienen que venir en taxi de ida y vuelta, si sus familiares los ayudan vienen, si no no vienen. Empleos no hay muchos, los que tenemos somos pocos y hay mucha discriminación”, expresó.En ese sentido, acusó la falta de sensibilidad de los ciudadanos hacia las personas con discapacidad, ya que en muchas ocasiones han tenido que pelear porque están obstruyendo los espacios designados para ellos.“Hacemos este movimiento de personas con discapacidad para que vean que sí habemos muchas personas con discapacidad y que tenemos dones para poder desempeñar algo, nada más que no nos dan la oportunidad (…) hay muchos compañeros muy inteligentes”, lamentó nuevamente.