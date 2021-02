Personas LGBT+ lucharán por candidaturas, pese a revés del OPLE en Veracruz

Aun cuando el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz determinó inviable adoptar en el actual proceso electoral, acciones afirmativas en favor de las personas afromexicanas, discapacitadas y de la diversidad sexual; la estrategia de los colectivos LGBTTI+ es lograr que para 2024 los partidos deban postular obligatoriamente a integrantes de estos grupos vulnerables.



Así lo señaló Jazz Bustamante, activista y defensora de los Derechos Humanos y una de las promoventes de la solicitud para que en los comicios del 6 de junio, los institutos políticos destinaran espacios a estos grupos.



Dijo que este año a nivel nacional hay 54 precandidaturas de personas de la comunidad sexodiversa, por lo que trabajan para que al menos cinco finalmente se aprueben y puedan contender por una curul en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.



“En este 2021 tenemos contabilizado en la organización que estamos impulsando en el Frente Nacional por la Diversidad, la Coalición LGBT+ y el Frente Nacional Feminista, aproximadamente 54 precandidaturas, con una proyección de por lo menos aseguradas cinco, para 2024 tenemos que duplicarlo o triplicarlo”, expresó.



En entrevista telefónica, Bustamante señaló que las resoluciones jurisdiccionales que se emitan darán las pautas para colocar a los liderazgos. “Es un proceso a mediano y largo plazo, pero era muy importante iniciar ahora”.



Lamentó la decisión tomada por el OPLE Veracruz, pues dijo que aunque no tuviera la facultad para ordenar a los partidos postular a candidatos de estos grupos vulnerables, sí pudo recomendarles hacerlo, tal como lo hicieron los institutos electorales de Chiapas, Jalisco, Aguascalientes, Tlaxcala, Baja California y Nuevo León.



“Que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz en vez de decir que es inviable, decir: a ver partidos políticos la vía es ésta, se les recomienda que deben garantizar ciertos espacios en la medida posible, de cada uno de estos grupos vulnerables y en el próximo proceso electoral, garantizar estos espacios”, comentó.



La activista pro Derechos Humanos consideró que la respuesta negativa a la solicitud demuestra que hay resistencia, desconocimiento e insensibilidad. “Vamos a seguir la siguiente vía jurídica (impugnar ante el Tribunal Electoral de Veracruz) y no vamos a parar hasta que se aplique la resolución que ya acató el INE a nivel federal”, añadió.



Señaló que los partidos políticos por muy progresistas que se digan en el tema de inclusión, la realidad es que les sigue costando ceder espacios, como ocurrió con la paridad de género, que finalmente se logró “a golpe de sentencias y aún así les sigue costando y ahora le tienen que entrar porque ya lo mandata la Ley”.



Coincidió con las opiniones que han expresado consejeras del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de que ahora se requiere que la Cámaras de Diputados y Senadores se diversifiquen, porque hay otras realidades sociales que existen en el país y que no son representadas en la Legislatura federal.



“Estoy totalmente de acuerdo, las realidades son muy distintas. Hay que recordar que el tema de las poblaciones indígenas de los distritos y circunscripciones que se mandatan obligatoriamente impulsar candidaturas indígenas, también fue eso: un litigio estratégico y fue algo muy armado para lograrlo porque se estaba viendo que casi siempre subían o estaban personas que ni eran del distrito, ni conocían la realidad social de estas comunidades o pueblos”, enfatizó.



Lo mismo, insistió, pasa con personas afrodescendientes, con personas con alguna discapacidad motriz, audiovisual o con personas de la diversidad sexual. “Mientras no haya alguien que conozca esa realidad social, muy poco se va a diversificar y se le va a entrar de lleno a los temas, a estas agendas”, precisó Jazz Bustamante.