Pesca en altamar disminuyó hasta en 80 por ciento; lo atribuyen al cambio climático

La producción de peces en Coatzacoalcos ha disminuido hasta un 80 por ciento, estimó Esteban Quintana de la Cruz, representante de la cooperativa de pescadores Miguel Alemán del Puerto.



Informó que se trata de un tema que probablemente tenga que ver con el cambio climático, pues incluso en esta temporada no hubo ni sierra, ni peto, especies que regularmente en estas fechas salen y con lo que los trabajadores del mar resultan beneficiados.



Esta situación ha afectado al 90 por ciento de los integrantes de la cooperativa que por lo menos en abril y mayo se quedaron sin poder llevar ingreso a casa.



“Habíamos tenido un repunte bueno. En mayo y abril, después de la Semana Santa, nos pegó duro. Casi no ha habido producto, ha bajado en un 80 por ciento. No es por contaminación, es cambio climático. Algo está pasando, no ha habido la pesca de otros años. No tiene que ver la pandemia, simplemente es la naturaleza”, dijo.



Mencionó que como consecuencia de lo anterior los pescadores han tenido que emplearse en otros oficios, tal como lo hacen cada vez que baja la producción.



“Trabajamos para las compañías. Es la única manera de subsistir. Tenemos embarcaciones con permisos y por eso accedemos a esos trabajos. Son caros los permisos, pero es la única manera de hacerlo”, finalizó.