Pescadores de Coatzacoalcos han tomado ya las medidas correspondientes para salvaguardar sus lanchas y evitar que sean afectadas por la tormenta tropical Karl.Esteban Quintana de la Cruz, representante de la Sociedad Cooperativa Miguel Alemán, informó que en el caso de su organización son 9 las que ya fueron protegidas, aunque en la zona hay por lo menos 100 lancheros."Las estamos subiendo más arriba del afluente del río para que en caso de emergencia no andemos a las carreras. Principalmente Capitanía recomienda que no salgamos al mar", dijo.Indicó que Capitanía de Puerto se ha mantenido en contacto con las cooperativas para evaluar las condiciones en las que entrará el meteoro y por ello desde este viernes al mediodía dejarán de salir para solo esperar que pase el temporal.Y es que detalló que una lancha llega a tener un costo de 90 mil pesos, sin embargo, el motor supera los 220 mil, por lo que si una embarcación resulta afectada es duro golpe a la economía de los pescadores en caso de reparación o pérdida total."A veces tenemos daños porque la resaca es más dañina que las marejadas, la golpea y hasta desbaratada. Hay pérdidas, pero afortunadamente nosotros quitamos el motor porque el costo es elevado. Nos sale mucho mejor resguardarlas sobre todo porque no tenemos horarios fijos", explicó.En su cooperativa aún tienen algunos espacios para seguir guardando las lanchas, por ello algunos compañeros se han acercado para solicitar les presten espacio para guardar sus lanchas."Me imagino que todos están tomando precauciones porque están avisando con tiempo", dijo.Quintana de la Cruz informó que tras el temporal esperan poder aplicar el refrán "agua revuelta, ganancia de pescadores", y así obtener ingresos extras.