Pescadores excusan crisis para romper veda de pulpo, en Veracruz

La veda de pulpo no sirvió, afirman pescadores veracruzanos toda vez que se aplica durante los meses de enero y febrero pero debido a la desesperación por la crisis económica, algunos pulperos se arriesgaron y siguen capturando a la especie.



Lamentan que las autoridades de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) no les dieron respuesta a inicios de año cuando solicitaron que la prohibición se recorriera a los meses de agosto a octubre y así evitar el impacto a la situación por la que pasan.



"El Gobierno Federal no nos dio respuesta e inclusive algunos pescadores están cometiendo el error de pescar el pulpo aunque no haya permiso, esto ante la necesidad del alimento para nuestras familias. Prácticamente la veda no sirvió porque termina el mes de febrero y muchos siguen pescando", dijo Isabel Pastrana Vázquez, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Veracruzana.



Afirman que hasta el momento no ninguno de los pulperos ha sido intervenido por las autoridades, sin embargo, en caso de que llegue a suceder reclamarán a la CONAPESCA el llamado omiso.



"Todavía no pero cuando haya algún detenido iremos a reclamar al director de aquí de CONAPESCA y a nivel nacional de por qué no nos hicieron caso".



Pastrana Vázquez recordó que hicieron llegar una solicitud formal al Gobierno Federal, en la que expusieron las necesidades del sector para que no se aplicara la prohibición pero no tuvieron respuesta.