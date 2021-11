Pescadores presionan a Administración del Puerto de Veracruz por indemnización

Pescadores del puerto de Veracruz se manifestaron en los bajos del Palacio de Gobierno para exigir a la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA) —antes Administración Portuaria Integral (APIVER)— una indemnización ante las pérdidas económicas que han sufrido con la ampliación de este sitio marítimo de carga y descarga de mercancías.Previo a la entrega de un oficio al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, con copia al Presidente de la República, el líder de la Cooperativa Escollera Playa Norte, Ángel Contreras Vázquez, acusó de amenazas al nuevo director de la ASIPONA, Romel Eduardo Ledezma Abaroa."Él hoy en día está amenazando a la sociedad cooperativa", aseveró al enseñar un papel en el que supuestamente, en 1994, el exdirector de la extinta APIVER indemnizó a los pescadores y los movió a la zona del puerto conocida como "El Espejo", donde están ahora."El documento especifica e indica que APIVER fue autorizada por el Congreso a dar una indemnización para los pescadores, hay 20 millones de pesos para indemnizar en cuanto ellos taparan El Espejo, el área que ellos ocupan. Y el director (Ledezma Abaroa) se pone muy prepotente, ahí traemos las amenazas, nos amenaza jurídicamente", insistió.Acompañado por unos 30 integrantes de la cooperativa, quienes enseñaron sus inconformidades mediante cartulinas; Contreras Vázquez dijo esperar que el Gobernador intervenga y le haga saber la situación al titular del Ejecutivo Federal, porque a su decir, los diputados ya no pueden hacer algo."Así me lo dijo la diputada Rosa María Hernández: ‘a ver Ángel, yo no puedo hacer nada porque él está montado en su macho’. Entonces somos 32 pescadores que hemos sido afectados por ese impacto, que hay ecocidio, han matado los arrecifes", denunció el líder cooperativista.