Pese a altos contagios por covid-19, sacerdotes acuden a los hogares para uncir enfermos terminales

A pesar de los contagios por COVID-19 que van en aumento, los sacerdotes continúan acudiendo a los llamados de enfermos graves o terminales para otorgarles la unción en sus hogares, indicó el párroco de la Iglesia de San Jerónimo en Coatepec, Quintín López Cessa.



Entrevistado, el sacerdote dijo que toman todas las precauciones y medidas sanitarias y acuden en el “nombre de Dios” a realizar su labor.



“Tengo mi mascarilla, me la pongo y en el nombre de Dios vamos a visitar a los enfermos, les pedimos que, si no es de gravedad que nos esperemos, que hagan la oración, pero en casos graves sí vamos en el nombre del Señor”, comentó.



López Cessa señaló que todos los días reciben llamados de familias que piden la unción para sus enfermos y a todos ellos, van.



“Casi todos los días acudimos, somos dos padres que vamos, mucha gente viene también a hablar sus asuntos (…). Tratamos de ser cuidadosos, de ir bien lavados, llevar nuestro gel, orar un poco de lejos, bien cubiertos”, acotó.



Asimismo, aseguró que los hospitales ya no les permiten el ingreso a los sacerdotes, esto para evitar contagios de coronavirus.



“Donde no podemos ir es a los hospitales, ahí ya nos cerraron, no vamos porque no queramos, no nos dejan ya, eso lo entendemos porque sabemos que hay muchos enfermos y nos podemos contagiar o puede uno llevar algo”, finalizó.