Pese a clases en línea, pandemia pegó en educación de niños xalapeños

La regidora sexta del Ayuntamiento de Xalapa, María Consuelo Niembro Domínguez, afirmó que la pandemia de COVID-19 agudizó el rezago educativo de niños y adolescentes en la Capital, pese a que se implementaron estrategias para mantener la enseñanza a distancia.“La pandemia ha dejado un rezago, todos los chicos aprendemos todo, estamos aprendiendo todo el tiempo, pero en cuanto a los conocimientos que marca el currículum, pues sí (dejó un rezago)”, dijo en entrevista.La integrante del Cabildo de Xalapa reconoció que aunque se hicieron muchos esfuerzos en teleclases, en radio, en televisión y mucho trabajo por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no es lo mismo a la enseñanza presencial.“También se necesita un acompañamiento y había muchos niños que formalmente estaban en la escuela, pero que en realidad no, ibas a algunos lados y preguntabas ¿dónde están los niños? y respondían: no les interesa”, dijo.No obstante, aclaró que no se tiene un diagnóstico preciso de este rezago en los escolares.“En Xalapa no tenemos los diagnósticos así muy puntuales, lo sabemos porque es vivido en las bibliotecas o en la realidad de niños en situación de calle, se está haciendo un trabajo con el Sistema Municipal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a través de la escuelita itinerante. Ahí ves que hay problemática, la misma SEP lo reconoce”, expresó.A esta realidad, añadió, se suma la que se vive en México y en la ciudad en la que muchas mamás, papás y cuidadores tenían que trabajar y desgraciadamente no todos los pequeños tenían la oportunidad de que alguien les explicara o estuviera con ellos.Niembro Domínguez destacó que a través del proyecto de Movilidad, Innovación y Aprendizaje (MIA), del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS- Golfo) y la Universidad Veracruzana (UV), estuvieron trabajando para frenar esta problemática.“En las bibliotecas y en algunos Centros de Gestión Comunitaria (CGC), se hizo ese trabajo de identificar a los niños, niñas a nivel primaria que tenían un rezago más fuerte en el aprendizaje, entonces se fortaleció con ellos el aprendizaje de matemáticas y español, los contenidos básicos de una manera muy lúdica que les permita seguir aprendiendo”, resaltó.La edil capitalina recordó que desde el 21 de septiembre de 2020, las bibliotecas municipales abrieron sus puertas para brindar el servicio a estudiantes que no tenía acceso en sus casas a Internet o no contaban con computadoras para recibir sus clases virtuales.“Las bibliotecas han sido fundamentales porque mientras las escuelas estuvieron cerradas, había niños y adolescentes que no tenían espacios de acceso a Internet, a computadoras, a materiales de consulta y fueron las bibliotecas las que se abrieron y en donde se estuvo trabajando para atender a esta población”, puntualizó.María Consuelo Niembro añadió que desde la Comisión Edilicia de Bibliotecas, Fomento a la Lectura y Alfabetización, que preside, están trabajando con maestros para aportar estrategias didácticas que permitan intercambiarse a través de una cartografía que se pondrá a disposición de otros países latinoamericanos.“La vamos a dar a conocer este mes, para que todos los maestros tengan la oportunidad de compartir y retomar de los entes”, enfatizó.