Pese a crecida de ríos en el sur de Veracruz, aún no ha se activa el plan DN-III-E

El plan DN-III-E aún no ha sido activado en el sur de Veracruz, pese a que algunos ríos como el Jaltepec, Chiquito, Pilapillo y Pedregal se han desbordado a causa de las recientes lluvias que se han presentado en la región.Así lo confirmó el comandante de la 29 zona militar de Minatitlán, Fernando Colchado González, quien detalló que no se han registrado afectaciones graves a la población, sin embargo, recalcó que se encuentran en fase de alerta, por lo que un agrupamiento conformado por cien elementos está listo para hacerle frente a las emergencias, principalmente por inundaciones.“Ya estamos preparados tenemos un agrupamiento para poder atender a la población en caso de alguna emergencia, ya se alertó a la población que vive cerca de ríos, incluso se han hecho acopio de algunas despensas víveres, para que en caso de alguna emergencia actuar rápidamente. Todavía no se presenta alguna emergencia como tal”, señaló.El General, agregó que durante estas emergencias trabajan en coordinación con Protección Civil y Guardia Nacional para apoyar a la población afectada y debido a la temporada de lluvias y ciclones tropicales tanto el recurso humano, como los equipos, unidades y herramientas que se emplean normalmente para la aplicación del Plan DN-III-E, está disposición para utilizarse en cualquier momento.Debido a las lluvias que se han registrado durante las últimas dos semanas, municipios como Tatahuicapan, Las Choapas, Texistepec y Jesús Carranza han presentado desbordamiento de ríos con afectaciones en potreros, puentes, caminos rurales e inundaciones en patios de viviendas asentadas en los márgenes de los afluentes.