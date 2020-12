Pese a estar en semáforo rojo, en San Rafael analizan cerrar actividades no esenciales

Luego de que el municipio de San Rafael retornara a la luz roja del semáforo epidemiológico COVID-19, el Ayuntamiento evalúa la medida de ordenar nuevamente el cierre temporal de las actividades no esenciales.



El alcalde, Luis Daniel Lagunes Marín, señaló que la aplicación de medidas más drásticas se valorará con base en la próxima clasificación de riesgo que hará la Secretaría de Salud.



Refirió que por el momento los salones sociales volverán a cerrar para evitar concentración de más de 100 personas.



“Estamos analizando si es necesario volver al cierre de algunos negocios no esenciales pero (por el momento) preferimos no hacerlo. Lo que haremos es implementar otra vez las medidas preventivas y vigilar que se cumplan y ante la siguiente semaforización que será dentro de dos semanas, evaluar si tomamos medidas más drásticas”.



Hasta la noche de este miércoles, San Rafael reportó 53 casos confirmados de Coronavirus, 11 defunciones y 14 sospechosos, sin embargo, en los últimos cinco días se han presentado 3 nuevos casos, otra defunción y 2 casos sospechosos.



Expuso que las cifras han aumentado, tal vez no de forma escandalosa pero no se esperará a que incrementen los contagios, por ello, la autoridad municipal volverá a redoblar las medidas de sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial en los comercios, mercados, supermercados, tiendas de conveniencia y en el transporte público.



Reconoció que desde hace dos meses se reactivó la actividad económica en aras de apoyar a los negocios y prestadores de servicio que tenían meses sin trabajar, por lo que se relajaron las medidas preventivas y hoy la situación de contagios en el municipio de está complicando.



Las Direcciones de Comercio y de Tránsito volverán a activar los operativos de supervisión para que las medidas se acaten.



El Alcalde también exhortó a la población a evitar las reuniones familiares con motivo de las fiestas decembrinas y que procuren no ser visitados por personas que radiquen en otros municipios del Estado u otras ciudades del país.