Pese a ganar custodia, Dulce no recobra a su hijo; por cuarentena, “la justicia está peor”

Dulce María Espíndola Beristain, desde hace más de un año, inició un proceso jurídico para que su expareja le devuelva a su pequeño hijo pero las autoridades simplemente no han respondido. Ahora, con la cuarentena, la actividad de procuración de justicia es mucho peor, acusó.



"Mi esposo me quitó a mi hijo de un año y nueve meses pero las autoridades no han hecho nada. Por esta pandemia han cerrado Fiscalías, Juzgados y el caso está parado. Mi niño ya tiene 3 años, yo no he podido estar con él. Tengo la custodia de mi hijo pero su padre y sus abuelos quién sabe dónde están con él".



Añadió que quiere estar con su hijo pero la justicia no se ha aplicado y el papá del menor no le regresa a su pequeño. Con lágrimas en los ojos, la mamá pidió a las autoridades que imparten justicia que ya no se violenten más los derechos de ella y del menor.



Apuntó que interpuso denuncia en la Fiscalía desde marzo del 2019 y también hay un proceso en el Juzgado pero ahora con la pandemia, los procesos judiciales son más lentos que de costumbre; incluso, no se ha emitido una orden de aprehensión porque no encuentran las dependencias de justicia las pruebas para hacerlo.



"Él, a punta de golpes, el 13 de marzo de 2019 me quitó a mi hijo. También me fue negado el apoyo del DIF de Orizaba, porque dijeron que los hechos ocurrieron en el Municipio de Mariano Escobedo pero no fue así porque ocurrieron en la Unidad Habitacional El Chayotal", refirió.



La mujer dijo que las instancias impartidoras de justicia simplemente no la han procurado y ella no sabe cuándo terminará esta pesadilla. "Seguiré luchando con mis escasos recursos económicos hasta el final pero todo dentro del marco legal. Señalo de lo que le pase a mi hijo o a mí, de manera directa a las autoridades a las que hemos acudido y que han hecho caso omiso y que no han hecho justicia ni han resuelto este caso".