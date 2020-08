Pese a lluvia en Xalapa, FRENNA vuelve a exigir renuncia de AMLO

Integrantes del denominado Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) protestaron en Plaza Lerdo de Xalapa, para exigir, nuevamente, la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.



En voz de Hilda Saldaña Olmos, se dijo que dicho movimiento no es "de oposición" ni "politiquería", es una iniciativa ciudadana para recalcar un rechazo al programa de Gobierno de López Obrador.



"El señor quiere minimizar a la ciudadanía hablando de politiquería y hablando de oposición, no se confunda: somos sus patrones y nosotros le pagamos".



En ese sentido, enfatizó que en el transcurso de la semana, los integrantes de la agrupación ampliaron una denuncia por hechos contra el Presidente ante la Fiscalía General de la República.



"Entonces, en esta denuncia, esta presentación que se hizo en la semana, es la ampliación, son carpetas bien fundamentadas, la Fiscalía General de la República y el Congreso de la Unión ya no pueden 'seguirse haciendo' y no han visto nada, ambos tienen poderes y tienen que cumplir con su deber".