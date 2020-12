Pese a pandemia, INE prevé buena participación de votantes en región de Coatepec

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital del INE en Coatepec, Ricardo de la Rosa Ruiz, dio a conocer que se prevé una buena participación ciudadana en los próximos comicios electorales, a pesar de que transcurrirán en medio de una pandemia.



Y es que dijo que éstas ocurrirán en una situación inédita, no obstante, señaló que, con base en la experiencia de elecciones anteriores, en estos comicios en los que se va a renovar el Congreso Local y los Ayuntamientos, la población los vive de manera “intensa”.



“Hay diversas condiciones que resultan inéditas para este proceso. Vamos a tener una situación que tiene que ver con que hay una elección para renovar el Congreso Local y los Ayuntamientos. Nuestra experiencia nos dice que (esas elecciones) son muy concurridas. A nivel municipal hay efervescencia por la elección. La vive más intensamente el ciudadano”, comentó.



Sin embargo, recalcó que el INE ya cuenta con toda una serie de protocolos sanitarios, para que la ciudadanía asista a votar el día de la elección.



En este sentido, garantizó que el Instituto hará su mayor esfuerzo para la instalación de las casillas.



“Vamos a trabajar en medio de una pandemia, no sabemos cómo vaya a responder la ciudadanía, no sólo en la votación, sino también tenemos nuestras dudas a responder para integrar las mesas directivas de casillas. A pesar de eso, nosotros tenemos una serie de protocolos. Tenemos las mejores expectativas, nos resta decirles a los ciudadanos que como INE, junto con el acompañamiento de los integrantes de los consejos, vamos a hacer nuestro esfuerzo para que las casillas estén ese día de votación con las medidas, asistan a votar”, finalizó.