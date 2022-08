Pese a plan antiinflación, imparable aumento de precio de la canasta básica: CROC

El secretario general de la CROC en la zona centro, César Silva Reyes, indicó que de poco sirve que se haya aumentado en un 60 por ciento el salario mínimo, si el incremento en los costos de los productos de la canasta básica están imparables."Efectivamente no hay un control a los precios de la canasta básica, por ahí hablaba el Gobierno Federal de que 14 a 15 productos les iban a dar seguimiento con control para evitar la especulación o incremento de precio, pero no ha ocurrido nada de ello, todo sigue subiendo".Aunque la autoridad federal, pudiera presumir que en el tiempo que llevan al frente de la administración se ha aumentado un 60 por ciento a los salarios, lo cierto es que al doble de esto se han incrementado los precios de los productos de primera necesidad, incluyendo los energéticos."A eso se le suma el retiro de subsidios, a final de cuentas ningún aumento al salario mínimo será suficiente para poderle hacer frente a esta inflación, a esta carestía de la vida".Finalmente, añadió que estamos ante una situación incierta donde existe demasiada desconfianza, incertidumbre y no vemos un Gobierno que ponga orden, solución a tantos conflictos.