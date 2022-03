Pese a pruebas aportadas, Fiscalía no integró carpetas ni hay indicios de sus familiares

A ocho años de los hechos, la Fiscalía General del Estado carece tanto de rastros como de detenidos por las desapariciones de Antonio de Jesús Viveros, Argenis Yosimar Pensado Barrera y Herón Miranda Godos.Al leer un posicionamiento desde Plaza Lerdo de Xalapa, Rosa Elena Ladrón de Guevara Alaffita, madre de Antonio de Jesús Viveros, señaló que aun cuando los Colectivos de Búsqueda aportaron todas las pruebas posibles, la Fiscalía adolece de una debida diligencia para integrar las carpetas de investigación.“Denunciamos que a pesar de haber aportado todos los datos posibles y líneas de investigación, no ha habido la debida diligencia para integrar las carpetas y no se tiene acreditada la responsabilidad de ninguna persona y mucho menos, indicios del paradero de nuestros hijos”.En voz de la activista, los Colectivos repudiaron que las autoridades de investigación y búsqueda en Veracruz carecen de planes individualizados para recuperar a los y las desaparecidas.“Pues pareciera que en nuestros expedientes sólo se espera que alguno de los miles de restos localizados en alguna fosa clandestina arroje resultados positivos”.Recalcaron que son las familias las que son las que buscan a sus desaparecidos a costa de su vida y de su salud y que buscan en todos los lugares posibles para dar con su paradero.“Denunciamos a las autoridades de Veracruz por su indolencia y por ser omisas y negligentes en la investigación y la búsqueda de nuestros seres queridos”.“Yosi, donde estés, no te rindas, no te des por vencido”, clamó la activista de Colectivos Enlaces Xalapa, Fabiola Pensado Barrera a su hijo Argenis Yosimar Pensado Barrera, desaparecido el 16 de marzo de 2014 en Xalapa.Tras marchar desde el Panteón Palo Verde al centro de la Capital veracruzana, la madre de Yosimar Pensado dio un mensaje en Plaza Lerdo y pidió a la sociedad no criminalizar a las víctimas de desaparición.“Yosi: nunca me quiero rendir, no me quiero dar por vencida y quiero pedirte que me muestres una luz para llegar a ti porque tengo ocho años buscándote. A las personas que saben dónde está, que se toquen el corazón por favor”.La activista agradeció el apoyo de todas las personas a los Colectivos de Búsqueda, al cumplirse 8 años de la desaparición de Argenis y los jóvenes de Antonio de Jesús Viveros y Herón Miranda Godos.“Que se toquen el corazón por favor, no nada más a las personas que se hayan llevado a Yosi, sino a las personas que se llevaron a Toñito y Herón, por favor tóquense el corazón… ¿no ven unas madres desesperadas, desgastadas, necesitando a sus hijos?”.Dijo que la desaparición no afecta a sólo unas personas, sino le puede pasar a todas.En la plaza Lerdo, los Colectivos realizaron el pase de lista de Antonio de Jesús Viveros, quien desapareció el día 14 de marzo de 2014 en Vega de Alatorre; de Argenis Yosimar Pensado Barrera, desaparecido el día 16 de marzo en Xalapa y Herón Miranda Godos el día 27 del mismo mes en Banderilla.