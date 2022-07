Pese a que hay trabajo en Naolinco, Estados Unidos atrae a los jóvenes: Alcalde

Aunque reconoció que en su municipio no se ha podido combatir la migración, el Alcalde de Naolinco, Luis Manuel Montero Hernández, rechazó que ésta ocurra por la falta de oportunidades laborales para jóvenes.Y es que, según él, deciden emprender su viaje a los Estados Unidos porque dicho país les atrae, además de que cuentan con familiares viviendo allá."Cuando ellos cuentan con familia que están allá, ya instaladas propiamente, ya conocen como trabajar allá, entonces eso se les hace atractivo. No es que no haya en si las fuentes de empleo, sino que incluso son decisiones que toman en familia, de irse a buscar otras oportunidades", expresó.El edil naolinqueño refirió que el fenómeno migratorio es complejo, pero que durante su administración han buscado generar fuentes de empleo, incrementar el número de visitas y con ello generar mayor derrama económica en el municipio."Afortunadamente tenemos una zona de mucho trabajo, en Naolinco hay empleo, se ha detonado desde que llegamos a la administración, hemos emprendido muchas cosas para atraer mayores visitantes y a su vez haya más derrama económica", aseveró.Luego de que se diera a conocer la noticia de que serían cuatro jóvenes de su demarcación, los que estarían entre las 53 víctimas de la tragedia en San Antonia, Tejas; Montero Hernández aseguró que han brindado apoyo a sus dos familias."Se está dando todo el apoyo que requieren y estamos en plena coordinación con la dirección de Atención a Migrantes y quién atendiendo estos temas en el consulado", precisó en entrevista previa a la celebración de los cuatro años del triunfo electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Acotó que están atentos a cualquier información que proporcionen las autoridades de Relaciones Exteriores y consulares, "y en el caso de que ellos requieren trasladarse saben que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento".Reseñó que los padres han pedido salir de Naolinco para buscar a sus hijos, y reafirmó que hay coordinación y apoyo de las autoridades para brindarles la información formal que otorguen las autoridades en Estados Unidos.