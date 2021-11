Pese a rechazo, podrían insistir con obra en zona de Los Berros, en Xalapa

La síndica del Ayuntamiento de Xalapa, Aurora Castillo Reyes, indicó que la empresa Código Construcción, que planeaba un conjunto habitacional en el predio "La Playa", en la zona de Los Berros, puede volver a presentar su solicitud de cambio de uso de suelo de ese terreno ante el Cabildo."La empresa tiene toda la oportunidad de volver a presentar su proyecto, ya que estaba pidiendo el cambio de uso de suelo, la densidad, nada más, no hay otra cosa más que eso y fue lo que de rechazó, el cambio de uso de suelo", comentó al respecto.Castillo Reyes comentó que en caso de que la constructora decida hacer nuevamente la solicitud, la puede presentar ante ésta o la siguiente administración."Puede ser en la siguiente o puede ser en ésta, en estos dos meses que nos quedan para culminar esta administración (...) Ellos pueden al igual que los vecinos, la dueña, la empresa tienen todas las herramientas para denunciar (por el rechazo) o en su caso hacer una nueva propuesta", puntualizó.Cabe recordar que en esta área de 4 mil 225 metros cuadrados, ubicada en la calle Juventino Rosas número 23, de la colonia Centro, se planeaba un conjunto residencial de tipo medio para 14 viviendas dúplex y 32 departamentos distribuidos en dos torres de 5 niveles, con 16 departamentos cada una (incluyendo planta sótano de estacionamiento) pero por la zona, lo máximo de altura debía ser de tres pisos.Ante ello, la integrante de la Comuna Xalapeña insistió que hay que tomar en cuenta el contexto y la zona en lo que se está proponiendo en el proyecto y en ese sentido hacer una solicitud."Están en todo su derecho porque es una propiedad privada y donde siguiendo toda la reglamentación pueden hacer una nueva propuesta (...) Se le ha planteado varias veces a la empresa (bajar los niveles de cinco a tres), porque no solamente nos reunimos una vez, han sido varias veces, tanto con los vecinos y todas las voces han sido escuchadas", aseveró.Aurora Castillo Reyes, quien junto con otros siete ediles votaron en contra del cambio de uso de suelo de ese predio, expuso que si el corporativo decidiera disminuir la altura y número de departamento, valoraría la posibilidad de darle su voto a favor."Lo que se le ha pedido es que haya un equilibrio tomando en cuenta el contexto de la zona que eso es lo más importante (...) Ellos querían construir mucho más, entonces nosotros esperamos una nueva propuesta y si no en la próxima administración", enfatizó.