Pese a recomendaciones, Alcaldesa de Platón Sánchez entregó despensas en eventos concurridos

A través de redes sociales y mediante testimonios de personas que han sido testigos de la entrega de despensas que organiza el Ayuntamiento de Platón Sánchez, se evidenció la forma en que son llevados estos apoyos a gente mayor de 60 años y personas cuyo estado de salud puede estar en riesgo, como niños, los cuales se exponen al no fomentar el distanciamiento y el uso de artículos de protección, a pesar de estar en Fase 3 ante el COVID-19.



Elvira Cruz Hunter se observa respaldando las actividades de ayuda a distintas comunidades de su municipio, como La Palma, Apachitempa, Ahitic, Zacatianguis, Tecomate y demás. Se muestra que la Alcaldesa distribuye despensas sin una organización que regule la presencia de menos de 50 personas, así como vigilar la presencia de personas de edad avanzada.



En fotos compartidas en redes oficiales, se observa que la mayoría de los que asiste, incluidos niños que acompañan a sus padres, no respetan la sana distancia y no llevan cubrebocas.



Mientras el personal del Ayuntamiento porta cubrebocas, la población que se dice beneficiada acude sin ninguna regulación, con el riesgo de propagar algún padecimiento que afecte a las vías respiratorias.



Cabe destacar que comerciantes del Municipio de Platón Sánchez acuden al Estado de Hidalgo, donde en el Municipio de Huejutla han sido detectadas personas con Coronavirus.