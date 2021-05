Pese a repunte, anuncian cierre de Hospital Materno-Infantil que atendía COVID

El hospital Materno-Infantil de Coatzacoalcos cerrará sus puertas en junio a casi un año de haber entrado en operaciones para atender pacientes con COVID-19 del sur de la entidad. Se estima que ocurra precisamente al finalizar las campañas políticas.



El nosocomio cuenta ya con un anuncio en su puerta principal donde indica a interesados que, por disposición del Estado, ya no se reciben pacientes con Coronavirus y por eso los invita a acudir al Hospital Regional “Valentín Gómez Farías”.



“Por disposición del Estado se les hace de su conocimiento que al público en general, este hospital materno infantil cesa de recibir pacientes con COVID-19 y consultas relacionadas con la misma. Debiendo dirigirse al Hospital Regional de Coatzacoalcos, Veracruz (Dr. Valentín Gómez Farías)”, informa el papel pegado en la puerta.



Aunque el hospital trabajó con la mitad del personal proveniente de la SEDENA, 72 civiles que fueron reclutados y contratados bajo la promesa de seguir teniendo empleo una vez que concluyera la operación por COVID-19 quedarán en desamparo.



Se trata de al menos 20 médicos generales y especialistas, 30 enfermeras, 12 del área de limpieza y 10 administrativos.



Comenzó a operar el 13 de julio del 2020 con 20 camas



Fue el 13 de julio del 2020 cuando, después de tanta insistencia por parte de la sociedad, el Materno-Infantil abrió sus puertas exclusivamente para atender a enfermos por la pandemia.



A lo largo de estos meses, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) estuvo al frente del hospital y atendió casos no graves de COVID con 20 camas que contaban con monitor de signos vitales, tomas de oxígeno, red de gases medicinales y equipo de última generación.



Fue el 30 de marzo cuando la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su titular Luis Crescencio Sandoval, aseguró que al Materno-Infantil sería utilizado para atender casos COVID-19, esto una vez que se le dotará de mobiliario y personal.



En abril, el hospital ubicado en el poniente de Coatzacoalcos encendió sus luces por primera vez e incluso se vio que ya había mobiliario en su interior.



Fue el 23 del mismo mes cuando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez supervisó la instalación de las primeras camas pero pese a ello, siguió sin funcionar pues a decir del Mandatario, el IMSS, ISSSTE y el Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” tenían el abasto suficiente de camas para la atención de los pacientes.



El Materno Infantil comenzó a ser construido bajo la administración de Javier Duarte de Ochoa. Sin embargo, fue hasta la administración de Miguel Ángel Yunes Linares cuando finalmente concluyó su edificación.



Aunque en un principio el nosocomio sería para dar atención de alta especialidad, fue Miguel Ángel Yunes quien decretó que sería utilizado sólo para atender a niños y mujeres.



No obstante, pese a que está listo desde el 2018, su puesta en marcha no había sido posible por falta de equipamiento y recursos.



Hospital Regional tampoco atiende covid desde hace un mes



Por si fuera poco, usuarios del Hospital Regional de Coatzacoalcos “Valentín Gómez Farías” denunciaron bajo anonimato que aproximadamente desde hace un mes este nosocomio no está recibiendo enfermos de Coronavirus y están siendo enviados a Minatitlán.



Ante ello, se dijeron temerosos de la situación pues, aunque las cifras han disminuido considerablemente, en caso de enfermar y agravarse, no hay dónde atenderse a menos que se cuente con Seguro Social.



En el Gómez Farías, en las últimas semanas la situación en su interior se ha agravado de manera considerable pues desde la falta de medicamentos hasta la caída de los plafones, derrame de aguas negras y acumulamiento de basura no han sido solucionados.