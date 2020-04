Pese a riesgo por coronavirus, pacientes con VIH deben ir por medicinas cada mes a hospital

Pacientes con VIH dieron a conocer que, a pesar de que en el IMSS les dieron recetas por tres meses para evitar que se pongan en riesgo durante la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19, en la farmacia del Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) les dijeron que sólo les surtirían una y cada mes tienen que acudir por las demás.



Los derechohabientes criticaron esta decisión, pues la intención era que las personas que tienen su sistema inmunológico comprometido puedan permanecer en sus casas como se pide a toda la población.



Señalaron que aunque al parecer no necesitan ir ellos, sino que pueden enviar a un familiar, para algunos no es opción, pues no cuentan con alguien que los pueda apoyar en esto.



Indicaron que hay temor entre los pacientes, pues además dicho nosocomio será usado para recibir casos sospechosos y confirmados del COVID-19, por lo que en esta etapa de contingencia no quisieran ni acercarse.



Mencionaron que saben que en los CAPASITS sí le están dando a los pacientes el medicamento para los tres meses, de manera que no tengan necesidad de salir e incluso cuenten con lo necesario si se extiende la contingencia.



Como se recordará, hasta el viernes 3 de abril, la Secretaría de Salud estatal había reportado 404 casos sospechosos en el Estado, de los que hay 13 en Orizaba; 12 en Córdoba; 5 en Río Blanco y 3 en Mariano Escobedo.