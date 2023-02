Pese a riesgos, Juez amparó a la Torre Centro, recrimina Protección Civil

La Torre Centro en la ciudad de Veracruz representa un riesgo al ser construida sin los dictámenes técnicos necesarios para una obra de esa magnitud, alertó la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado Guadalupe Osorno Maldonado.La funcionaria señaló que las fuertes rachas de viento de este viernes, provocaron que los ventanales de la Torre se vinieran abajo y volaran como proyectiles, causando daños a un vehículo Osorno Maldonado recordó que el Estado mantiene un litigio por la construcción ilegal del edificio al no cumplir con los requerimientos como los dictámenes técnicos y a pesar de ello, un Juez Federal otorgó un amparo contra las resoluciones de Protección Civil.“Es importante decir que tenemos un proceso legal contra la Torre Centro que la construyeron sin dictamen técnico de riesgo, un requisito fundamental para poder hacer cualquier tipo de inversión de esa naturaleza, sin embargo, en este proceso legal que tenemos un Juez federal les autorizó, les dio la suspensión definitiva, esto quiere decir el amparo contra las resoluciones de Protección Civil”, señaló.Osorno Maldonado expuso que las fuertes rachas de viento que se generaron este viernes por el paso del Frente Frío 28, ocasionó que ventanales del edificio volaron como proyectiles. Esta situación generó afectación a un vehículo, sin embargo, resalto que afortunadamente, no se registran daños a la población, así como tampoco heridos en la zona.Y es que uno de los ventanales proyectados al suelo causó daños en un vehículo estacionado a un costado del edificio.“Tenemos reporte de afectaciones en la zona centro del puerto de Veracruz, precisamente en unos ventanales de la Torre Centro, se vinieron abajo que causaron unos proyectiles, afectaron un vehículo, afortunadamente no lesionaron personas”, finalizó.