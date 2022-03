Pese a tener estudios empresas no contratan a personas con discapacidad

Personas discapacitadas viven día a día discriminación, pese a tener estudios no los contratan en las empresas, no hay espacios para ellos, pero tampoco infraestructura en la ciudad para que se puedan desplazar sin problema.Francisca Patraca Santos, representante del sector señaló que se han tenido que agrupar para poder ser escuchados por las autoridades.Hasta ahora su única opción ha sido vender en las calles pues reitera que al menos en las empresas no los contratan pese a que cuentan con los estudios requeridos.En cuanto a la infraestructura en la ciudad, el problema es añejo, las banquetas no tienen rampas, los accesos son obstaculizados por las mismas personas y hasta ahora nadie hace nada para resolver el problema.Por ello piden a las autoridades sean inclusivas y las apoyen para poder tener una vida digna.