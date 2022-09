Pese a urgencia, veracruzanos se resisten a donar órganos

El subdirector de Atención Médica de Primer Nivel de la Secretaria de Salud del Estado, Alberto Moctezuma Vázquez, lamentó que todavía hay mucha resistencia para la donación de órganos y tejidos en Veracruz pese a la gran necesidad.“El órgano más solicitado para trasplante en el Estado y en todas partes es el riñón, en Veracruz tenemos un listado de aproximadamente 700 personas en lista de espera para obtener un riñón y lamentablemente la donación es muy baja, es muy pobre.“Consideramos que se debe por supuesto a falta de información y sensibilización de que es una buena alternancia de ayudar a salvar vidas”, dijo.El funcionario aseguró que esto también obedece a cuestiones culturales y religiosas, en dónde influye la opinión para no volverse donadores.“De los 700 riñones que estamos en espera, el 60% de esos pacientes que tienen insuficiencia renal son diabéticos, la diabetes es la principal causa para generar insuficiencia renal en México, otros motivos la hipertensión arterial, otro la obesidad y otras contribuyen pero la principal es diabetes”, dijo.Pese a desconocer el número de personas que mueren al año en la espera de un órgano, Moctezuma Vázquez reconoció que este es alto, puesto que pueden pasar meses y una persona está en la espera de un riñón y no lo hay, por lo que mueren.Con motivo del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, se instalaron este 26 de septiembre en el parque Juárez, módulos destinados a personas interesadas a la donación, así como stands de actividades encaminadas a la prevención y detención temprana de padecimientos crónico degenerativos y demás actividades de salud, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de donar un órgano que puede salvar vidasMoctezuma Vazquez señaló que los jóvenes son los menos receptivos a la donación y esto podría deberse a la falta de información o el hecho que piensan que están sanos, como también lo podría ser el que no han visto sufrir a un familiar muy de cerca y no han visto la necesidad de un órgano.“En la medida que la gente crece, se vuelve más madura y responsable visualiza mejor que un órgano puede salvar una vida”, dijo.Por último, señaló que como todo proceso educativo el cambio se va a ir reflejando lentamente.“Cuando cambiemos de actitud y seamos más sensibles a donar un órgano para salvar una vida esto va a ir cambiando, pero se lo tenemos que informar a los jóvenes que vayan madurando la idea que es importante dar un órgano cuando uno llegue a fallecer o a un adulto para cuando llegue el momento también. Pero eso es un proceso educativo, cultural de sensibilización para que se note un cambio”, concluyó.