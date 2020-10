Pese al desabasto de medicamentos oncológicos, se atiende a los pacientes: SS

El Secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, aseguró que no se ha dejado de atender a pacientes oncológicos ni tampoco se les ha dejado de suministrar sus medicamentos, por lo que sostuvo que no hay falta de atención a los enfermos de este padecimiento y ya se trabaja en buscar opciones para erradicar el desabasto; aunque se trata de un tema de desabasto internacional.



“Seré claro y preciso: de ninguna manera y por ningún motivo hemos dejado de atender a pacientes oncológicos ni dejado de suministrarles medicamentos; la atención de este grupo importante de pacientes es una de las principales prioridades de los Servicios de Salud de Veracruz”.



Durante el mensaje diario donde las autoridades sanitarias dan cuenta de las cifras de Covid-19 en el Estado, Ramos Alor expresó que es comprensible la angustia que han expresado algunos familiares y Doctores, por quienes presentan este padecimiento.



No obstante, señaló que también es cierto que no se les ha ocultado la información y mucho menos han sido omisos, puesto que aseveró que se les ha comunicado a los familiares y Doctores tratantes, sobre la situación que se tiene en cuanto al faltante de algunos medicamentos.



“Esto no se trata de un problema que sólo se presente en nuestro país, también se presenta en otras naciones”, puntualizó el funcionario estatal.



De igual modo, dijo que ya están ocupados en la búsqueda de opciones para la obtención de los medicamentos y lo que va llegando, inmediatamente se envía a los hospitales.



“Desde luego que estos medicamentos e insumos en el Sector Salud para este sector escasean a nivel nacional e internacional, pero siempre estamos trabajando en las gestiones necesarias para el abastecimiento de los mismos”.



Ramos Alor dejó en claro que esta situación no se trata de falta de presupuesto o mal manejo de recursos, sino de una situación de desabasto en el proveedor y el laboratorio.



Por ello, recordó, es que se ha pedido a los especialistas tratantes de los pacientes que apoyen y orienten para buscar alternativas, pero sin afectar el avance o estado de salud de los pacientes.



“Hoy más que nunca tenemos que estar en comunicación y coordinación todos aquellos involucrados en el bienestar de las y los niños que se enfrentan a diferentes tipos de cáncer, así como los pacientes adultos, hoy más que nunca hay que luchar juntos, y seguir al pie de las letras las indicaciones médicas para proteger la salud; tenemos que poder”, resaltó el Secretario de Salud.



En este sentido, expresó que el coraje, la angustia y la desinformación no debe dominar y por el contrario, se debe buscar el bien común; “hoy cuentan con unos SESVER cercano y que siempre ha dado la cara a su gente; y esta vez no será la excepción”.



A decir de la autoridad sanitaria, se ha demostrado gran avance en cuanto a la atención médica, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, así como el combate al coronavirus, siempre poniendo como prioridad la salud de la población y de los pacientes, por lo que así van a continuar, sostuvo.

Para finalizar, Roberto Ramos fue claro al mencionar que las cuentas y resultados son claros y por eso continuarán trabajando de la misma manera.



“Yo invito a los compañeros y compañeras trabajadores de la salud involucrados en la atención en este caso de pacientes oncológicos a que hagamos fuerza pero para proteger la salud y la vida de estos infantes y adultos y a los familiares a que confíen en que si estamos trabajando”.