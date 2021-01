Petroleros protestan por bloqueo de plazas de PEMEX, en Poza Rica

Por impedir que se realicen contrataciones a transitorios adheridos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) de la Sección 30, esta mañana obreros hicieron una protesta pacífica en el Departamento de Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para exigir que se respeten sus derechos.



Los inconformes refirieron que además del bloqueo de plazas disponibles en las jornadas 0,4 y 7, desde hace 10 meses no han tenido ascensos en el escalafón.



Esto lo dieron a conocer públicamente los trabajadores a través de la cuenta oficial de Facebook luego de una reunión entre el secretario general José Juan Soni Solís y Fernando Gudiño Conchos, encargado de despacho de Personal Poza Rica y Alfredo Uribe Rosas, administrador de Activo Poza Rica-Altamira.



Se dio a conocer que entre otras anomalías, los trabajadores petroleros sindicalizados no cuentan con transporte para sus fuentes de empleo y carecen de herramientas para realizar sus actividades.



El dirigente de la Sección 30, José Juan Soni Solís, manifestó que la austeridad republicana que pregona el Gobierno Federal “en PEMEX se traduce como un golpe a la economía de sus trabajadores creando jornadas excesivas y limitando la cobertura de plazas y contratación de personal, principalmente para quienes laboran en la Jornada 1”.



La molestia para el gremio Petrolero, de acuerdo con este comunicado, es que fueron informados que a partir de este martes 19 de enero "se dejarían de cubrir en la región de Poza Rica plazas vacantes y cláusulas con Jornadas 4 y 7 afectando a más de 200 trabajadores entre eventuales y de base".



El dirigente sindical detalló que se mantienen las reuniones con funcionarios de PEMEX por las relaciones laborales con la empresa productiva nacional, ya que este problema no es exclusivo en la zona norte de Veracruz, tiene repercusión nacional.



“Esta situación nos está pegando a nivel nacional y mundial, la administración y el sindicato estamos en el mismo barco y no queremos que esta nave se hunda, al contrario, queremos que esto siga a flote, que estemos jalando todos el mismo timón y remando hacia misma dirección”, aseguró el líder petrolero en el comunicado.