Pide a Alcaldía de Emiliano Zapata mayor vigilancia en Fraccionamiento Terranova

Hola, buen día.¿Me podrían apoyar con una denuncia ciudadana?La semana pasada hubo un asalto a mano armada y con violencia en el kilómetro de entrada del fraccionamiento Terranova, en Emiliano Zapata y se reportó tanto con las autoridades como con la empresa CONVIVES (empresa de CARPÍN que se encarga del mantenimiento del fraccionamiento) pero la respuesta de ésta fue que ese kilómetro no es parte del fraccionamiento (aunque CARPÍN lo construyó y hay un tótem del fraccionamiento en la orilla de la carretera), por lo cual no podrían poner cámaras ni recorridos de seguridad por parte del fraccionamiento, así que los vecinos tememos por nuestra integridad y seguridad, ya que, al no haber rutas de transporte público tan seguido, algunos deben tomar un autobús rumbo a Coatepec y bajarse en la entrada del fraccionamiento y caminar ese kilómetro solos.Por lo anterior, debido a que Casas Carpín y CONVIVES se lavan las manos ante tal incidente y sólo aseguran que se habló con la policía para que hicieran más recorridos por acá (yo no he visto alguno), pues solicitamos la amable intervención del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata y del Presidente Municipal para que exista un patrullaje en la zona, ya que no sólo están en peligros nuestros bienes sino nuestra vida.Esto porque desconozco si Carpín o CONVIVES realmente hablaron con la autoridad para ver el asunto, ya que previamente nos han engañado como con el asunto de los perritos que fueron a perder a la comunidad de Monte Oscuro.Les agradecería mucho su apoyo.Atentamente, Georgina Rojas.