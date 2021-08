Pide a Gobierno apoyo para reconstruir barda, en Xalapa

Ante el temor de que las inundaciones sean mayores y los daños por éstas afecten aún más su vivienda, Ana Maria León Castillo, habitante de la calle Mariano Arista de la colonia Revolución, en Xalapa, pidió el apoyo de las autoridades para la reconstrucción de la barda que fue destruida por las aguas que dejaron las intensas lluvias del pasado mes de mayo.



Y es que dijo que ha presentado escritos y peticiones con anterioridad ante diversas instancias estatales y municipales, exponiendo los daños causados a su patrimonio el 12 de mayo; sin embargo, la situación sigue siendo la misma.



"Cada una de las instancias evade sus responsabilidades, turnando los oficios a otras instancias, para finalmente no dar solución al problema del cual por lo menos H. Ayuntamiento de Xalapa y CMAS ya tenían conocimiento en administraciones pasadas", refirió en el escrito.



Al reiterar que a la fecha no tiene una respuesta favorable, ni apoyo, afirmó al apuntar que tras dichas afectaciones de meses atrás se realizaron obras para el desvío de aguas pluviales que no dieron solución definitiva.



"En esta ocasión, las fuertes lluvias del huracán 'Grace' ocasionaron la inundación de la calle Adolfo de la Huerta y Mariano Arista, afectando nuevamente mi domicilio donde se encuentran mis herramientas de trabajo e ingreso económico. Sin embargo, en esta ocasión ya no tengo pertenencias personales que sean afectadas, pues fueron pérdida total en la inundación del dia 12 de mayo", apuntó.



Dijo que en su casa vive con su hijo y su nieta menor de edad, por lo que insistió que es necesario que se construya nuevamente el muro, para el cual no tiene el dinero que según cálculos requeriría entre 30 y 35 mil pesos.



Al exhibir el oficio que entregó al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, acotó que quiere saber es lo que pasa ahora que con las obras hechas en mayo, ahora hay más inundaciones que antes.



"El agua no está fluyendo bien, si el trabajo no lo hicieron bien, porque según en Adolfo de la Huerta hicieron otro tragatormenta y no es así, todo se me vuelve a inundar", expresó nuevamente al acotar que en mayor recibió un apoyo de 3 mil pesos para que "pasara el momento", sin que fuera suficiente para volver a comprar los enseres perdidos.



Finalmente, mencionó que falta organización de los vecinos para ejercer mayor presión ante la problemática que viven, y adicionó que esperaría que al menos le apoyaran con el material para construir la barda.