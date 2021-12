Buenas noches.El día de hoy extravié una cangurera la cual tenía mi cartera dentro, la olvidé en los baños de la gasolinera ferche gas de San Bruno, en la ciudad de Xalapa.Sé que el efectivo no aparecera pero si me interesan mis identificaciones, están a nombre de Denis González Maldonado y una tarjeta de circulación a nombre de Juan Carlos Jiménez.Les agradecería mucho me ayuden en compartir.