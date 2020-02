Pide apoyo para sostener albergue canino en Las Vigas

Mi nombre es Rubén Alor González, soy de las Vigas de Ramírez y llevo 6 años con un albergue de perros, el cual instalé en mi propiedad sin ningún dolo o índole de ganar algo; los esterilizo, desparasito y alimento, pero desgraciadamente mi salud ha decaído, mi edad ya no me permite sostenerlo por mí solo.



He acudido al Ayuntamiento municipal por ayuda y sólo recibí apoyo de parte de la Síndica, la cual me dio un bulto desde el año pasado, el Tesorero y Secretario también me apoyaron con un bulto desde el año pasado, pero desde entonces ni siquiera me reciben en el municipio, he acudido muchísimas veces y me hacen a un lado. El Regidor ni recibirme quiere, sólo me da largas.



El objetivo de mi mensaje es para solicitar apoyo de las personas, que les llegue el mensaje ya que no tengo ninguna respuesta de mis autoridades.



Solicito su ayuda y su apoyo, con todo el amor de mi corazón por estos perritos por favor.



Si alguien gusta apoyar puede comunicarse directamente al 2821044533.