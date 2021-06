Pide apoyo periodista que fue herido en atentado contra candidato en Cuitláhuac

Hugo Gutiérrez Porras, jefe de prensa del candidato a la Alcaldía de Cuitláhuac, José Said Castillo Blanco, y representante de PODEMOS ante el Consejo Municipal del OPLE en ese municipio, pidió la intervención del titular del ente comicial, Alejandro Bonilla Bonilla, y del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, ante la deuda que tiene con el hospital privado de Córdoba en el que fue atendido tras resultar herido en el atentado que sufriera el abanderado partidista.



En el oficio enviado este martes, expone que a pesar de que le habían indicado que los gastos médicos correrían a cuenta del instituto político o su dirigente estatal, Francisco Garrido Sánchez, esto no fue así, por lo que ahora tiene ese compromiso por pagar.



Cabe recordar que el pasado 14 de mayo, el contendiente y su suplente, Juan Jesús Zurita, fueron atacados en su casa de campaña, resultando heridas dos personas más, entre ellas el periodista que hoy pide apoyo y atención, ya que afirma que se quedó sin trabajo, inmovilizado por las heridas y con una familia que mantener.



“Él personalmente (Garrido Sánchez) habló a la gerencia del hospital para que me dieran toda la atención. Es el caso de que, me quedé sin trabajo, tengo familia que mantener, estoy inmovilizado por las heridas recibidas, no tengo seguro social, y lo que es peor, el Sr. Francisco Garrido Sánchez no pagó la atención medica pese a que a ello se comprometió, incluso me devolverían la cantidad que pedí prestada para esta situación pero hasta ahora nada ha pasado”, expone en la misiva.



Gutiérrez Porras reitera su solicitud a fin “de que pueda salir de algunos problemas serios de liquidez que ahora tengo”, apuntando que ya le envió una “carta educada” al dirigente estatal de PODEMOS, que hasta este día no le ha contestado.



“Siendo esta la segunda etapa de mi proceso de pedir justicia y apoyo al sistema, por qué aun creo en la palabra y en las convicciones partidistas., por lo mismo solicito, pido, su intervención en la medida que pueda ser, y de ser posible le hagan llegar esta misiva al referido Sr. Garrido”, apunta.



El reportero expone que ante la falta de respuesta de “quien confiaba y tenía la idea de ser nuestro líder político”, es que ahora apela al apoyo y atención de los gobernantes locales.



“Por su atención y apoyo gracias, desconozco si este sea el proceso adecuado, pero no puedo moverme, no puedo viajar, y estoy desesperado”, concluye en su escrito.