Pide ayuda para localizar maleta dejada en taxi, en Xalapa

Hola, buena tarde:Quisiera ver si me pueden ayudar, ya que tomé un taxi el día de ayer 24/05/2020, frente de la terminal de Astro, entre las 18:45 y 18:55 horas y me llevó a la calle Nuevo León con Américas.Dejé mi maleta en la cajuela del taxi y ya no pude regresar a hacerle señas para sacar mi maleta. No alcance a ver bien el número de taxi, al parecer es 55, o al menos la terminación.Es un taxi tipo TIDA, mi maleta es de color verde con rojo.Será recompensado el conductor.Favor de contactar a Lucio Atzin Reyes Coyotla al 228 151 8867 o al correo [email protected] Agradezco su apoyo.