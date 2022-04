C. Director del Periodico Digital Al Calor Politico.P r e s e n t eLe solicito de la manera más amable su valioso apoyo para que sea publicada mi peticion ante las Organizaciones del medio de transporte de la modalidad de taxis en esta ciudad de Xalapa, Ver. y así de esta manera sea posible me pudieran ayudar a recuperar una bolsa azúl de plastico con unos comestibles, que deje olvidada en la Unidad Número 7914.Aborde la unidad enfrente de la tienda Super Che de Campo de Tiro a las 13:40pm y descendí de la Unidad en la Prolongacion de J. Teurel cerca de Jardines de Castillo.Sin otro particular, le agradezco su valioso apoyo y me suscribo a sus respetables órdenes.Si alguien vio la bolsa favor de comunicarse al número 22 81 21 64 40.Atentamente (...)