Buen día:



Me gustaría que me ayudaran publicando que se me extravió la placa de mi camioneta; sucedió el día de ayer lunes 16 de agosto, en Banderilla, aproximadamente a las 4 de la tarde. Estaba todo inundado y esa fue la razón por la que se cayó.



Cualquier información favor de comunicarse al 228 366 77 86; daré gratificación a quien me la entregue.



Muchas gracias por el apoyo.