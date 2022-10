Pide Director del Tec de Xalapa a profesores ser “comprensibles” con alumnos

El director General del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), Walter Luis Sáiz González, pidió a los docentes de esta institución ser compresivos y tolerantes con los estudiantes, no aplicándoles el reglamento “per sé”.Durante la presentación de la Estrategia de Seguridad desde la Educación, comentó que aunque identifiquen conductas o actitudes que consideran inadecuadas, deben ser flexibles con los alumnos debido a que todavía se están ajustando a las actividades presenciales tras dos años de pandemia de COVID-19.“Me gustaría recordarles a algunos profesores y a algunos directivos, el sentido de tolerancia, nuestros jóvenes están aquí desarrollándose y van a demostrar ciertas conductas que nosotros calificamos inadecuadas pero no apliquemos el reglamento per sé”, señaló.Desde el presidium y en presencia del titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, y otros funcionarios de dicha dependencia y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), insistió que los catedráticos deben ser tolerantes con los universitarios que cursan sus estudios allí.“Debemos recordar que vienen o venimos todos de dos años de inactividad en donde la soledad y las situaciones mentales que provoca el encierro que tuvimos durante dos años y que privaba de los espacios públicos de esparcimiento y diversión que tiene el Estado y las escuelas”, expuso.Sáiz González aseguró que por esto, muchos jóvenes “vienen con ese tipo de perturbación por no integrarse plenamente a los comunidades como es este reinicio a clase. Así que yo exhorto a que cuando los estudiantes cometan algún tipo de falta seamos (…) comprensibles con ellos”.Y es que recordó que las instituciones educativas, particularmente las del nivel superior fueron creadas de “buena fe”, por lo que sugirió a los profesores hacer uso de esta “buena fe”.Con relación a las pláticas que programó la SSP, manifestó que éstas también están dirigidas a los directivos y profesores de las escuelas, ya que aseveró que ellos deben ser el ejemplo y guía de los jóvenes.“Para que vean una coherencia en el sentido de la actividad de nosotros”, expuso en su intervención, en la que invitó a los alumnos a aprovechar esta oportunidad de recibir la información relativa con la prevención y consecuencias del uso de drogas.