Pide el INE a xalapeños ir a recoger su credencial de elector

El vocal del Registro Federal de Electores (RFE), Distrito 10, del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Jaime Maldonado Galindo, indicó que aún quedan alrededor de mil 500 credenciales que no han sido recogidas por los xalapeños.



Informó que los ciudadanos podrán recoger el plástico hasta el día 10 de abril y en caso de que no se cuente con la credencial por alguna razón, se le podrá otorgar una reimpresión, misma que le será útil para participar en el próximo proceso electoral o algún trámite a realizar.



"Queremos pedir que acudan a recoger todas esas credenciales, reitero, que se gestionaron hasta el día 10 de febrero del presente año. Ya están en el módulo. Tienen como fecha límite para recogerla hasta el 10 de abril".



Para tener esta reimpresión, por robo, extravío o deterioro, las personas podrán solicitarla hasta el próximo 25 de mayo.



"Estamos a disposición de atenderlos y hacemos el trámite de inmediato. Para éste trámite, tiene que acudir el mismo ciudadano al módulo, no es necesario que haga cita; debe entregar una credencial con fotografía y un acta de nacimiento. La credencial no tiene ningún cambio, queda con los mismos datos".



Puntualizó que las credenciales que no son recogidas en la fecha límite, se resguardan para que no se haga mal uso de éstas, sobre todo en el próximo proceso electoral.



"Casi, casi las ponemos en caja fuerte para que no se haga mal uso de éstas. Una vez concluida la jornada electoral, las personas pueden ir a recogerla y a realizar sus trámites. A partir del día después de la jornada, reactivamos todos los trámites", expuso.