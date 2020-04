Pide IMSS a su personal médico no usar uniformes en la calle

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pidió a los trabajadores de la salud no utilizar sus uniformes en la calle y crear un plan familiar ante el Covid-19 para evitar la contaminación de sus casas con el virus.



Se trata de un protocolo para el personal sanitario, como médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud que tengan contacto con pacientes de esta enfermedad, que contiene medidas específicas que se les piden tomar al salir del hospital y llegar a sus casas, para evitar la propagación o contaminación por el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de Coronavirus 2019.



Entre estas medidas se les pide evitar salir a la calle con el uniforme y ropa de trabajo; lavarse las manos con agua y jabón al terminar sus actividades; cambiarse con ropa limpia antes de salir; empacar la ropa de trabajo sucia, colócala en una bolsa de plástico que deberá estar siempre señalizada, evitar mezclar esa con ropa que se use en casa.



"En la entrada de la casa se utilizará un desinfectante para los diversos objetos personales que pudieron estar expuestos al virus; por ello, previamente se debe preparar un atomizador con solución base alcohol al 70% o con base cloro al 0.1%", es parte del protocolo.



Como parte de la preparación, se recomienda tener un Plan Familiar ante Covid-19 para evitar la contaminación de su domicilio con el virus SARS-CoV-2. Para ello se les recomienda debe tener en la puerta de entrada, de ser posible antes de ingresar o inmediatamente al entrar, un tomizador con solución base alcohol al 70% o solución base cloro del 6%, así como un recipiente grande para colocar artículos personales y solución de alcohol gel al 70%.



Antes de tocar o abrir la puerta, cancel o portón, es necesario desinfectarse las manos con gel o base de alcohol al 70%; tratar de no tocar el entorno.



"Deja tus cosas personales: la bolsa de plástico con la ropa que te quitaste en el hospital, mochila, lentes, monedero, llaves, bolsa de mano, etcétera, en el o los recipientes que hayas destinado para esto y uno a uno rocíalos completamente con el atomizador. El celular debe limpiarse con una toalla desinfectante con cloro", se recomienda.



Hay que quitarse los zapatos, rociarlos con solución por arriba y la suela; así como tomar una ducha inmediatamente o bien lavarse las manos con gel desinfectante y, posteriormente, muñecas y cara con agua y jabón.