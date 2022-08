Pide Julen Rementería a AMLO reconocer que estrategia de seguridad ha fracasado

Al lamentar los hechos de violencia registrados en estados como Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Jalisco; el senador Julen Rementería del Puerto pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de culpar a los "conservadores" y a la "oposición" de estos problemas y reconocer que la estrategia de seguridad de su Gobierno no ha funcionado.Comentó que estos hechos que no se pensaba que iban a ocurrir nuevamente en el país están sucediendo y afectando a la población civil lo que –según él– demuestra que el cambio en la política del actual sexenio "es para peor"."Lamentablemente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador desdeña esto y pretende nuevamente y culpar a los conservadores y a la oposición, cuando tiene que darse de cuenta que la estrategia de seguridad no ha funcionado", manifestó.Rementería del Puerto refirió que ya van más de 15 mil muertos producto de la violencia en el país y en Veracruz, sostuvo, la cifra también va en crecimiento; atribuyendo esto a la "falta de atención de la estrategia de seguridad del Gobierno estatal y otros estados. Fundamentalmente me parece que la estrategia de seguridad nacional ha fracasado".Acusó que aunque se había acordado una mesa de análisis de la estrategia en el Senado de la República, con participación de todos los partidos, los legisladores de MORENA lo vieron como "una amenaza" hacia el titular del Ejecutivo Federal y frenaron este estudio, cuando a su decir no tenía ese propósito, sino proponer cambios a la política de combate a la violencia en el país."Pareciera que esto les estorbara, revisarla, poder tener la posibilidad de revisarla o no, claramente no está funcionando y tendremos que insistir en ello", reiteró la criticar que tampoco se haya permitido la comparecencia de quien ocupa la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).Sostuvo que no quisiera pensar que el "calentar" el país tenga que ver con una propia intención del Gobierno Federal para justificar la necesidad de que la Guardia Nacional (GN) pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). "No creo que el Gobierno se atreva a tanto".En torno a la denuncia que hizo la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, de que ha sido amenazada, secuestrada y extorsionada durante siete meses además de que su hijo menor se encuentra privado de su libertad; el Senador panista dijo que se tendrá que investigar si es cierto y atender el caso con la debida importancia.Aseveró que la dirigencia del PAN ha hecho todos los llamados para que se atienda el tema de violencia e inseguridad en la entidad y en el país, y ya no puede hacer más, por lo que queda al Gobierno tomar las acciones necesarias en estas materias."Se pide la revisión de la estrategia de seguridad, por al final es todo, pasan estos hechos porque hay impunidad, y sin una estrategia clara de combate a la criminalidad en el país", sostuvo Julen Rementería.En el tema político y de cara a los comicios de 2024, señaló que es muy pronto para pensar en la sucesión gubernamental, por lo que él está enfocado en su cargo parlamentario.No obstante, añadió que es importante que antes de "levantar la mano" para contender por la titularidad del Ejecutivo veracruzano, se concrete la alianza de los partidos de oposición, que defina el método para elegir a sus candidatos.Por otro lado, insistió que se le dé trámite a su iniciativa para reformar a la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y que el presupuesto que se destine sea progresivo.