Pide Manuel Huerta que comercios amplíen descuentos para adultos con INAPAM

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, llamó a los establecimientos comerciales a otorgar mayores descuentos a los adultos mayores de 60 años que ya cuenten con su credencial del INAPAM.De igual manera pidió a los concesionarios del transporte público a ampliar los beneficios a este sector poblacional, sin que sólo se les vea con un propósito únicamente mercantil."Que los privados también se pongan a las altura de las prioridades que ese segmento generacional tiene", refirió que luego de que empezaron a entregar las pensiones a los adultos mayores, varias cadenas de supermercados empezaron a otorgar bonificaciones hasta del 5 por ciento."Nosotros no queremos que los vean como objetos de mercado, sino que les den atención especial. Quisiera ver que las cadenas de supermercados y privados dijeran a los que tengan la tarjeta del INAPAM, a ellos les vamos a dar el 10 o el 15 por ciento de bonificación. Queremos que los transportes no nada más les digan que les dan la mitad del precio, pero que vengan cinco o seis, porque si se llenó el camión ya no ya para ellos", expresó en entrevista en la Quinta Las Rosas de Xalapa, donde se realiza la credencialización a los capitalinos que tengan 60 años o más.Huerta Ladrón de Guevara reiteró que buscarán convencer a los privados para establezcan políticas en favor de los adultos mayores."Ya empezamos el registro hoy en 15 municipios y se mantiene el módulo, vamos de aquí al 28 de agosto en los 212 municipios a tener abiertos permanentemente y en horarios de 9:00 a 17:00 horas para que el adulto mayor vaya a inscribirse", puntualizó.El funcionario federal recordó que los que quieran la tarjeta del INAPAM tendrá que presentar su acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y una constancia de domicilio."El reporte de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Córdoba, Orizaba, Tuxpan, y Poza Rica es que vamos bien y de buenas. En todos los lugares los adultos mayores están acudiendo muy responsablemente. En algunos casos se está haciendo por letra, por comunidad. Dependiendo el sapo es la pedrada", reseñó.