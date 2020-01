Pide obispo de Córdoba orar por la paz, ante conflictos entre Irán y EU

El obispo de Córdoba Eduardo Patiño Leal llamó a los feligreses a orar por la paz ante la tensión que existe entre Irán y Estados Unidos.



"Son situaciones que llevan años en otros países del medio oriente, también China y países de Latinoamérica, pedimos que los líderes de las naciones busquen la paz, pues no se puede lograr la paz cuando no se desea, son palabras muy fuertes".



Monseñor Patiño Leal indicó que los feligreses deben estar deseosos de paz para eso se debe orar.



Al término de la misa dominical el obispo lamentó que se esté viviendo una tensión entre los países antes mencionados reiterando que es necesario orar.



Por otra parte, informó que está semana iniciarán ya de manera formal las actividades del obispo Adjutor, Eduardo Cirilo Carmona Ortega en la Diócesis de Córdoba.



Entre las primeras acciones serán reuniones para acordar agendas que cubran la visita a todos los municipios que conforman la Diócesis.



Aseguró que no se retirará de las funciones pero sigue en tratamiento de radioterapias por lo que prepara ya a quien podría ser su sucesor.