Pide PC a próximas unidades municipales responsabilizarse de sus atribuciones

Las próximas autoridades de Protección Civil en los municipios deben estar preparadas y capacitadas al asumir su cargo y no sorprenderse por todas las atribuciones que tienen, mismas que los llevan a pensar que “se sacaron la rifa del tigre”.Esto lo señaló la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, al hablar sobre la Gestión Integral de Riesgo y la Ley estatal en la materia, añadiendo que las unidades municipales también deben de contar con reservas estratégicas que les permitan atender emergencias sin depender de la Federación y el Estado.Al comparecer en el Congreso del Estado la funcionaria señaló que en Veracruz se creó una Ley pionera, de ahí que confía en que la Ley General avance en el Congreso de la Unión y la Legislatura local pueda hacer las adecuaciones respectivas en su momento.“El análisis de las capacidades de los municipios, en tanto la base precisamente del sistema de la Gestión Integral de Riesgo, en tanto los primeros respondientes, por ejemplo, que los municipios tengan la capacidad de tener reservas estratégicas, así como el Estado tiene, así como la Federación tiene, que tengan condiciones para atender emergencias menores porque luego esas son las que nosotros no podemos atender”.Subrayó que los municipios están obligados a la inversión en materia de protección civil, por ello la importancia del compromiso de las autoridades municipales.“Hemos estado preparando este cambio de las autoridades municipales desde principio de este año; tenemos una estrategia enfocada precisamente en facilitarles las responsabilidades.“Decíamos que lo que les pasa a las directoras y directores de Protección Civil es que cuando llegan se dan cuenta de que les tocó la rifa del tigre; o sea que tienen un montón de atribuciones, de responsabilidades y pocas condiciones o no las condiciones óptimas para mejorarlas”.En otro tema, ante la respuesta que tuvo el Sistema Estatal de Protección Civil por el huracán “Grace”, la secretaria de Protección Civil afirmó que se cuenta con sistema fuerte con el respaldo del Gobierno federal y de entidades federativas “amigas”.