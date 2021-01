Pide Ramos Alor a Ayuntamientos intervenir para evitar fiestas y eventos masivos

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, hizo el llamado a las autoridades estatales y a los Ayuntamientos de la entidad para que a través de sus Direcciones de Protección Civil, Comercio y Policía Municipal apoyen para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo al resto de la población.



Lo anterior, ante el llamado de auxilio de vecinos que reportan fiestas, bailes o reuniones de gran concentración de personas y sin las medidas sanitarias.



“Respondan y en coordinación con las autoridades estatales acudamos; ése es el trabajo que tenemos que hacer de ahora en adelante, estar mejor y más coordinados”, expresó.



Ramos Alor reconoció que aún hay ciudadanos que no están aplicando los protocolos sanitarios y abren establecimientos de esparcimiento social, salones de fiestas o en sus propios domicilios, consintiendo así eventos que rebasan la cantidad moderada y sin medidas sanitarias.



“Esas personas están haciendo difícil reducir la cantidad de contagios en esas ciudades y las aledañas; sin embargo, hay otra parte de la población muy valiosa que está actuando y debemos responder con el mismo compromiso todos los niveles de gobierno”, destacó.



Y es que señaló que en el Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Tuxpan, Xalapa, Poza Rica, Córdoba, Orizaba y Minatitlán, no debe haber actividades que aglomeren gente y propaguen el virus.



“Vamos a trabajar todos para evitar esto; la responsabilidad es compartida; por eso ven ustedes a las instituciones de salud, educación y seguridad trabajando en las calles, llevando la información necesaria para su protección; necesitamos que todos la escuchen y compartan”, expuso.



El funcionario estatal refrendó que si no toman en cuenta las recomendaciones para evitar fiestas y eventos que concentren gran cantidad de personas, Veracruz puede vivir lo que sucede en varias ciudades y Estados, así como países, donde los casos positivos aumentan, hay más decesos y no hay camas en hospitales, ni donde comprar oxígeno.



“No estén haciendo eventos que provoquen aglomeraciones; si ustedes se enferman con suerte serán síntomas leves pero la gente a su alrededor no responderá igual; pueden causar que alguien pierda la vida por esta enfermedad; hay que hacer conciencia de lo que se está provocando a causa del desinterés de acatar las medidas de protección sanitaria”, pidió.



De igual modo, Ramos Alor puntualizó que en los municipios antes citados incrementaron la velocidad de contagios, por lo que el riesgo de contraer el virus SARS-CoV-2 es mayor al de otras localidades; al igual que registraron un incremento de la ocupación hospitalaria.



“Lo que significa que los hospitales a los que les corresponde darles atención a pacientes COVID-19 en sus ciudad, están incrementando considerablemente su ocupación y eso implica riesgos que ustedes mismos van a padecer si no se cuidan”, precisó.



Finalmente, el Secretario de Salud recordó a los veracruzanos que la entidad se encuentra en alerta preventiva por COVID-19 y que todos tenemos que actuar para bajar la velocidad de la transmisión.