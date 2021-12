Pide Salud Animal no quemar “cuetes” en festejos religiosos y navideños, en Xalapa

José Luis Ronzón Ronzón, jefe de la Unidad de Salud Animal de esta Capital, exhortó a los peregrinos creyentes de la Virgen de Guadalupe a no usar pirotecnia en su visita a la Basílica de El Dique, así como a quienes acostumbran a quemar cuetes en esta temporada navideña, pues causa daños severos en los animales.El titular dijo que los perros y gatos tienen un oído más agudo y sensible a los estruendos que causan las explosiones de estos artefactos, lo que comúnmente provoca estrés y nerviosismo pero puede convertirse en un problema mayor, incluso la muerte.“Sabemos que el animal, en este caso el perro, tiene un oído muy sensible, por lo tanto a la hora que están quemando los cuetes o la pirotecnia, ellos van a sufrir. Realmente sí sienten el dolor por el oído medio que es muy sensible”, señaló.Ronzón Ronzón comentó que los canes suelen presentar temblores, náuseas, ansiedad, falta de aire, taquicardia y otras afecciones; además de que cuando la curiosidad les hace acercarse a los fuegos artificiales, sufren quemaduras en las córneas de sus ojos.“Puede que el animal empiece a desesperarse, puede tener una relajación de esfínteres. Posteriormente se empieza a batir el excremento, caen en los ojos y hay una situación de bacterias, aparte de la quemadura”.El animalista recomendó a los poseedores de mascotas que antes de salir cierren las puertas y ventanas de sus viviendas para evitar que, ante la desesperación de los animales, éstos salgan asustados a la calle y corran el riesgo de ser atropellados.“…También se recomienda poner su placa porque si se sale, automáticamente con la placa, que en la parte frontal tiene que ir el nombre del animal y en la parte posterior un teléfono, un correo electrónico o el nombre del poseedor, por si se sale, lo pueden regresar”, dijo.Ronzón sugirió comprar un contenedor en el que se mantenga a la mascota con un juguete, a manera de resguardo, mientras se escuchan las detonaciones de los cuetes; adicionalmente, propuso ambientar con música que ayude en la relajación del animal.“También se recomienda que si el animal es muy nervioso, platique con su médico veterinario para administrar un tranquilizante pero debe ser un profesional con título y cédula profesional para que pueda dar las indicaciones al poseedor”, abundó.Finalmente pidió a los peregrinos que suelen acompañarse de sus mascotas en su camino a los templos religiosos, evitar hacerlo porque las dejan amarradas y solas en los parques o áreas cercanas.