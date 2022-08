Pide SEV denunciar todo acoso escolar en región Orizaba

Ante casos de acoso en las escuelas, lo único que la delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) de Orizaba puede hacer es poner en práctica el protocolo y separar al docente, directivo, administrativo, intendente del cargo, porque sancionar no, reconoció el titular de la dependencia en la zona, Ángel Huerta Anzures.Explicó que quien tiene la facultad de imponer las sanciones es el órgano central de la SEV."No las pone la delegación, el único trabajo que tiene es activar los protocolos junto con los supervisores y directores y hacer el procedimiento que es la separación del maestro, maestra, directivo administrativo, intendente o quien sea, nosotros nada más acudimos a hacer la cuestión de la gestión, nosotros no podemos sancionar la que sanciona es la Secretaría".En lo que respecta al acoso escolar, indicó que el ciclo pasado no se presentaron casos como tal, pero indicó que por eso siempre se hace la invitación a padres y madres de familia para acercarse a la Delegación."Que nos lo hagan saber, no hemos tenido quejas de acoso, hemos tenido quejas a lo mejor de que hay alumnos que no han ingresado a las instituciones pero hasta el momento no tenemos ninguna queja así".El funcionario también aseguró que no hay faltante de maestros en las escuelas, esto aún y cuando hasta el ciclo escolar pasado, la queja recurrente de falta de docentes en diversas secundarias técnicas, fue una realidad"Hasta el momento no tenemos faltante de maestros, no tenemos ningún reporte pero en algún momento puede haber alguno con alguna situación por salud o algo y lo manejamos directamente nosotros. Ahorita todos los maestros están regresando en su totalidad".En este sentido se le cuestionó sobre las quejas de padres de familia en secundarias técnicas por la falta de profesores, descontento que hasta el anterior ciclo fue un hecho, a lo que se limitó a expresar que: "así como decir que estén cubiertas, no tengo el dato exactamente; eso lo tienen que ver directamente en la oficina de recursos humanos en Xalapa, para ver de qué manera se está solucionando la situación en cada una de las instituciones educativas".Añadió que en las instituciones educativas los mentores ya están trabajando en este nuevo ciclo 2022-2023, donde el alumnado es de 5 mil 293 estudiantes en las mil 48 colegios que dependen de la delegación de la SEV en Orizaba."Hasta el momento no tenemos ningún reporte de problema en alguna escuela, porque estamos dando inicio al ciclo, no tenemos queja, observación por parte de las escuelas".