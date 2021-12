Designar personal preparado y no "amigos", exhortó la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Naldy Patricia Rodriguez Lagunes, a los próximos ediles de los 212 municipios al momento de integrar las unidades municipales de transparencia.En ese sentido, recomendó a los Alcaldes electos a no postergar el nombramiento por acuerdo de Cabildo de aquel que encabezará cada Unidad de Acceso a la Información.Esto, dado que al 30 de enero, las Unidades deberán publicar las obligaciones de transparencia del último trimestre de 2021 de las 212 administraciones municipales."Si de manera muy respetuosa le pedimos no poner amigos, sino personal preparado, les reitero que los capaciten, los preparen, en materia de Acceso ala Información".