Piden a ciudadanos procurar nutrias vistas en el afluente del río Orizaba

Debido a que algunos ejemplares de nutrias han sido vistas en el afluente del río Orizaba, las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que las cuiden.La encargada de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Citlaltépetl, Mayra de la Vega Aduna, mencionó que estos mamíferos han sido vistos por la zona del puente de San Antonio, pero también hay algunos que se han reportado por el Puente Amarillo.Comentó que a los que andan por el puente de San Antonio el personal de la UMA les ha llevado pescado para comer, pero tienen un problema con los que andan por el Puente Amarillo, pues hay unos vecinos que amenazan con matarlos.Recordó que esta especie está protegida tanto a nivel nacional como internacional, por lo que se llamó a esas personas a no hacerles daño y se informó a la PROFEPA de esta situación.Indicó que la PROFEPA les pidió resguardar a esos ejemplares, pero son muy escurridizos, por lo que hasta ahora no han podido atrapar a las que andan por el segundo puente.La encargada de la UMA hizo un llamado a la población en general a no lastimar a estos animales y, por el contrario, cuidarlos, pues no hacen ningún daño, ya que se alimentan de peces, ranas, cangrejos y otras especies que andan en los ríos.Estos mamíferos carnívoros son muy juguetones e inteligentes, pueden permanecer varios minutos abajo de la superficie y cuando nadan alcanzan velocidades de hasta 12 kilómetros por hora.