Piden a FGE entregar cuerpo de mujer trans fallecida en Xalapa; no tiene familia

Integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ se manifestaron en las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el centro de Xalapa y bloquearon el paso vehicular de la calle Úrsulo Galván, para exigir que les entregaran el cuerpo de Karina López, una mujer transexual que murió el pasado viernes.La medida de presión se debe a que desde que falleció han explicado a la instancia ministerial que la difunta trabajadora sexual de 40 años no tiene familiares en la Capital, por lo que no hay quien reclame su cuerpo para que pueda ser sepultada de forma adecuada."Murió desde el día viernes, hoy es miércoles y no hay ninguna respuesta por parte de la Fiscalía, ya se les explicó que no hay ningún familiar, que no hay nadie más que vaya a reclamar su cuerpo, más que el Colectivo, las compañeras que han estado siempre con ella. Lo que queremos es que se agilice el proceso y nos entreguen el cuerpo", comentó Eduardo Medina, vicepresidente del colectivo Orgullo Veracruzano.Expuso que Karina llegó a Xalapa a la edad de 12 años y la identificación que tenía era un acta de nacimiento que le otorgaron en el municipio de Ixhuacán de los Reyes, donde vivió previamente; sin embargo, era originaria de Chiapas, no se sabe de qué lugar exactamente."No tiene ningún familiar en Xalapa, ni cerca de Xalapa, su documentación está un poco alterada porque ni siquiera es del Estado de Veracruz", comentó el activista, quien se acompañaba de otras mujeres transexuales y miembros de la comunidad sexodiversa de Xalapa.El activista explicó que aunque la Unidad de Género del Servicio de Medicina Forense (SEMEFO), donde se encuentra el cuerpo, está en la disposición de entregárselos, los funcionarios ministeriales dijeron que deben seguir un protocolo e investigar antes de autorizar la entrega del cadáver.Medina apuntó que el "diputade" local, Gonzalo Durán Chincoya, les ofreció un transporte y viáticos para ir a Chiapas y buscar a los familiares de la fallecida pero al desconocer por completo el lugar de nacimiento, resulta imposible ubicarlo.Detalló que murió de asfixia, tenía un problema en su tráquea que le impedía poder respirar; nunca habló del pueblo chiapaneco de donde venía."Ya se les explicó, ya se hizo un papel, ya venimos, ya explicamos, nos tuvieron dando vueltas como cuatro o cinco días, en Fiscalía, Servicios Periciales, sube y baja, son gastos que le generan a las personas. Creo que si ya se les explicó deberían de acceder"De acuerdo con la información que el Colectivo tiene, el tiempo máximo para poder reclamar el cuerpo es de 15 días, aunque podrían ser meses."No tenemos que esperar meses cuando se les está dando la respuesta. No tiene familia, su familia somos nosotros", reiteró al acotar que el deseo de sus amigos, que este miércoles se manifestaron, es darle una "sana sepultura", concluyó Eduardo Medina.